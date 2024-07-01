Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun

Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun
Düzenleme: Taner Yener

Kedinizin hasta olup olmadığını anlamak için bazı belirtilere dikkat etmek önemlidir. İşte Kedinizin hasta olabileceğini gösteren 10 garip davranış…

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 1

Kediler, duygularını ve ağrılarını gizleme konusunda usta hayvanlardır. Bu nedenle, evcil dostlarımızın sağlık durumlarını anlamak için gözlem yapmak büyük önem taşır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 2

İşte kedinizin hasta olabileceğini gösteren 10 belirti...

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 3

1. Kusma: Kedilerde nadiren görülen kusma genellikle endişe verici değildir. Ancak, sıklaşan kusma ve beraberinde iştahsızlık, ishal, ateş ve halsizlik gibi diğer belirtiler varsa, bu ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 4

2. İştah Değişiklikleri: İştah azalması veya artması, bazı sağlık sorunlarının göstergesi olabilir. Özellikle yaşlı kedilerde ani iştah artışı hipertiroidizmin bir belirtisi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 5

3. İshal: Sık diyet değişiklikleri, bağırsak parazitleri veya diğer sağlık sorunları ishale yol açabilir. Tedavi edilmezse dehidrasyon ve bağırsak iltihabına neden olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 6

4. Miyavlamanın Artması: Kedinizin normalden daha fazla miyavlaması, acı veya rahatsızlık çektiğinin bir işareti olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 7

5. Halsizlik: Eğer kediniz normalden daha fazla uyuyor veya enerji seviyesi düşükse, bu sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 8

6. Kilo Değişiklikleri: Kilo kaybı veya kilo alımı, iç hastalıkların veya beslenme sorunlarının belirtisi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 9

7. Tüylerde Dökülme veya Matlaşma: Kedinizin tüylerinin dökülmesi veya matlaşması, beslenme eksikliklerinin veya cilt hastalıklarının işareti olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 10

8. Göz ve Burun Akıntısı: Göz veya burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtisi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 11

9. Yürüme Zorluğu veya Topallama: Kedinizin yürürken zorlanması veya topallaması, travma veya eklem hastalıklarının göstergesi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 12

10. Davranış Değişiklikleri: Kedinizin normal davranışlarında değişiklikler fark ederseniz, bu içsel bir rahatsızlığın belirtisi olabilir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 13

Bu belirtilerden herhangi birini gözlemliyorsanız, kedinizi bir veteriner hekime götürmek en doğru adımdır. Erken teşhis ve tedavi, evcil dostunuzun sağlığı için hayati önem taşır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 14

KEDİLERDE HANGİ HASTALIKLAR YAYGINDIR?

Kedilerde yaygın olarak görülen hastalıklar şunlardır:

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 15

1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Kedilerde sıkça rastlanan bu enfeksiyonlar, öksürük, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 16

2. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Özellikle erkek kedilerde daha sık görülen bu durum, idrar yaparken zorlanma ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 17

3. Böbrek Hastalıkları: Kedilerde halsizlik, kusma ve idrara çıkma alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtilerle kendini belli eden böbrek hastalıkları, özellikle yaşlı kedilerde yaygındır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 18

4. Diyabet: Aşırı su içme, sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren diyabet, kedilerde görülebilen önemli bir sağlık sorunudur.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 19

5. Tümörler: Kedilerde tümörler, genellikle cilt altında fark edilen kitlelerle ortaya çıkar ve veteriner hekim tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 20

6. Parazitler: İç ve dış parazitler, kedilerde yaygın olarak görülen sağlık sorunları arasındadır ve düzenli parazit kontrolü gerektirir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 21

7. Kedi Nezlesi: Özellikle birden fazla kedinin bir arada bulunduğu yerlerde yaygın olan kedi nezlesi, FVR virüsü nedeniyle oluşur ve öksürük, burun akıntısı, ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler gösterir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 22

8. Mide Hastalıkları: Kedilerde gastrit, yanlışlıkla yutulan yabancı cisimler veya virüsler nedeniyle oluşabilir ve kusma ile kendini gösterir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 23

8. Mide Hastalıkları: Kedilerde gastrit, yanlışlıkla yutulan yabancı cisimler veya virüsler nedeniyle oluşabilir ve kusma ile kendini gösterir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 24

10. Apse: Genellikle diğer kedilerin ısırıkları sonucu oluşan apseler, ağrılı şişlikler ve kızarıklık ile kendini gösterir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 25

Bu hastalıkların herhangi bir belirtisi fark edildiğinde, kedinizin sağlığı için en doğru adım veteriner hekime başvurmaktır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 26

Düzenli veteriner kontrolleri, bu hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için önemlidir. Evcil dostunuzun sağlığına dikkat etmek, onların daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 27

KEDİNİN SAĞLIĞINI NASIL KORUYABİLİRİM?

Kedinizin sağlığını korumak için alabileceğiniz bazı önemli adımlar şunlardır:

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 28

1. Düzenli Veteriner Kontrolleri: Kedinizin düzenli olarak veteriner hekim tarafından kontrol edilmesi, olası sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine yardımcı olur.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 29

2. Aşı Takvimi: Kedinizin aşılarının güncel tutulması, çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 30

3. Dengeli Beslenme: Kedinize yaşına, sağlık durumuna ve aktivite seviyesine uygun dengeli bir diyet sağlayın.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 31

4. Ağız ve Diş Sağlığı: Kedinizin dişlerini düzenli olarak fırçalayarak ağız ve diş sağlığını koruyun. Veteriner onaylı kuru mamalar da diş sağlığı için önemlidir.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 32

5. Parazit Kontrolü: İç ve dış parazitlere karşı düzenli olarak önlem alın ve gerekli tedavileri uygulayın.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 33

6. Temizlik ve Hijyen: Kedinizin yaşam alanını temiz tutun. Kedi kumunu düzenli olarak değiştirin ve mama kaplarını temizleyin.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 34

7. Tüy Bakımı: Kedinizin tüylerini düzenli olarak taramak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur ve stresi azaltır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 35

8. Güvenli Bir Ortam: Kedinizin güvenliğini sağlamak için evdeki tehlikelerden uzak tutun ve dışarı çıkmasını sınırlayın.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 36

9. Oyun ve Egzersiz: Kedinizin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için düzenli oyun ve egzersiz zamanları sağlayın.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 37

10. Stresi Azaltma: Kedinizin rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlayarak stresini azaltın.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 38

Bu adımlar, kedinizin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunacaktır. Evcil dostunuzun sağlığına dikkat etmek, onların uzun ve kaliteli bir ömür geçirmelerini sağlayacaktır.

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Bunu yapan kedinin sahibi veterinere koşsun 39
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