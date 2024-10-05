Bunu yapan öğretmenin maaşı kesilecek. Meclis'ten Geçti...

Öğretmenlere uygulanan kurallarla ilgili yeni yasa teklifinden önemli bir madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Alınan karara göre, öğrencilere para karşılığında özel ders veren ya da özel ders için yönlendirme yapan öğretmenlerin aylığından kesilmesi talebi Meclis'ten geçti.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE ENGEL

Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal medyada "fenomen" olmak isteyen kişilere yönelik yaptırım da geliyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ile ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek.

ARGO KONUŞMAYA DA CEZA

Öte yandan öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil oluşturacak söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunan öğretmenlere, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlık tarafından onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanların maaşlarından da kesilecek.