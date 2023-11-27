Bunu yapmayan araç satamayacak. Araç sahipleri dikkat son 3 gün

2023 yılı ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin 2. taksitini ödemek için son 3 gün kaldı.

6 Şubat depremi sonrası ek MTV ödemesi alınmasına kararı alındı.

Ek MTV'yi yatırmayanların araçlarını satamayacağı ve trafikten çekemeyeceği açıklandı. EK MTV'si ödenmeyen araç hurdaya ayrılamayacak veya yurt dışına çıkarılamayacak. Artık muayene de yaptıramayacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve mobil uygulamalarından yapılabilecek. Banka şubeleri, PTT ve İnternet bankacılığı yoluyla da ödenebilecek.

TOPLAM 30 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİ ELDE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 9 milyon 919 bin 966 taşıt için ödeme yapıldı. Toplam 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV yatırıldı. Hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

İkinci taksit ödemeleri ile birlikte toplam 30 milyar lira vergi geliri elde edilmesi hedefleniyor.