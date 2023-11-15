Bünyamin Gezer’in hakem yorumunu duyunca canlı yayında gülme krizine girdiler

Programın moderatörü Hünkar Mutlu hakem yorumcusu Bünyamin Gezer’e Adana Demirspor Fenerbahçe maçındaki bir pozisyonu sordu.

Gece geç saatlerde canlı olarak yayınlanan programda Bünyamin Gezer’in yorumu sonrası stüdyoda kahkaha sesleri yankılandı.

Hünkar Mutlu ve yorumcu Tarık Üstün Gezer’in yorumu sonrası gülme krizine girdi.

O anlar sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

“KIRMIZI GÖRMELİYDİ”

Bünyamin Gezer Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Rodrigues ile Oosterwolde arasında yaşanan pozisyonla ilgili olarak ise şu yorumu yaptı:

Ortalığı karıştıran kim, Rodrigues bu olayı çıkarıyor, boğazına sarılıyor, tutuyor ve rakibin güvenliğini tehdit altına alarak künde atıyor. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Sakinleşmiş iki oyuncu kart görürken bu olaylara sebep veren Rodrigues, adamı yere indiriyor, Allah korusun beyin sarsıntısı geçirebilir.

Rakip sporcunun sağlığını tehlikeye sokuyorsun. Rodrigues bu pozisyonda kırmızı kart görmeliydi. VAR devreye girmeliydi. Hakemin bu pozisyonu izlemesi gerekirdi.