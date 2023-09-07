Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! "İşini elinden alacağım"

Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı FOX’un yeni dizisi ‘Bambaşka Biri’nde ünlü bir haber spikerini oynayan Burak Deniz, kendisini öven Emre Buga’ya meydan okudu.

Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! "İşini elinden alacağım"

Burak Deniz 11 Eylül’de FOX‘ta seyirciyle buluşacak “Bambaşka Biri” dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Tims&B imzalı dizide aynı bedende iki kişilikle yaşayan haberci Kenan’ı canlandıran Deniz’in projenin tanıtım filminde haber sunduğu görüntüler dikkat çekti.

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Haber bülteni sunan oyuncuya ünlü haber spikeri Emre Buga “Şükür aynı saatlerde yayında değiliz. Yakışır” mesajını attı.

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Burak Deniz, ünlü spikerin bu mesajına zafer işareti ve gülücük emojisiyle “İşini elinden alacağım” mesajıyla esprili bir karşılık verdi.

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