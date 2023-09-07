Burak Deniz ünlü haber spikerine meydan okudu! "İşini elinden alacağım"

Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı FOX’un yeni dizisi ‘Bambaşka Biri’nde ünlü bir haber spikerini oynayan Burak Deniz, kendisini öven Emre Buga’ya meydan okudu.