Burak Deniz'den partneri Hande Erçel eleştirilerine yanıt

İş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel ile birlikte aynı dizide rol alan Burak Deniz, bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Deniz, dizideki partneri Hande Erçel’in performansı hakkında konuştu.

"BEN DE ELEŞTİRİLİYORUM"

Burak Deniz, oyunculuğuyla eleştiri oklarını üzerine çeken Erçel ile ilgili, "Ben de eleştiriliyorum. Başka arkadaşlarım da eleştiriliyor. Hande de eleştiriliyor. Bu olacaktır. Dışarıdan bakınca zaten Hande ile 6/24 beraberiz. Sürekli yan yana olduğumuz için eleştirebileceğim bir şey olmuyor. Yani görebileceğim bir şey değil" dedi.

