Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı

Netflix'in 'Şahmaran' dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz ile meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın 15 Eylül 2022'de yaşadıkları tatsız olay mahkemede sonlanacak.

Burak Deniz, 'Şahmaran' isimli dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde hoş sohbetle başlayan gecenin kavga ile bitmesine neden olmuştu. Hakaret ve darp eyleminin gerçekleştiği gecenin sonrasına Şahinkaya'nın avukatı Adana Başsavcılığı'na Burak Deniz hakkında şikayetçi olmuştu.

Savcılık, tarafların ve görgü tanığı olan Nilperi Şahinkaya‘nın erkek arkadaşı Emre Yusufi‘nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi. Şahinkaya ve Deniz bundan sonra kozlarını mahkemede paylaşacak.

7 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Takvim’de yer alan habere göre; Burak Deniz hakkında Nilperi Şahinkaya‘ya yönelik alenen hakaret ve Necmi Deniz‘e yönelik alenen hakaret ile basit yaralamaya teşebbüs eylemleri sebebiyle dava açılmasına karar verdi.

Mahkeme, Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak olan Burak Deniz hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan ise kovuşturma yeri olmadığına karar verdi.