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Fatih Terim hakkında suç duyurusu. Burak Elmas'ın sır gibi saklanan hamlesi ortaya çıktı

Galatasaray'da Florya davası olarak bilinen olay konusunda Burak Elmas'ın Fatih Terim aleyhinde suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:29
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Burak Elmas'tan Fatih Terim'e suç duyurusu

Fatih Terim hakkında suç duyurusu. Burak Elmas'ın sır gibi saklanan hamlesi ortaya çıktı
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Galatasaray'da savcılığın 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istediği "Florya davası" ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Eski yönetici Vahap Tanrıverdi; "Fatih Terim'in ayrılmasıyla birlikte başka arkadaşlar da ayrıldı. Bir ekip boşaldı oradan. Boşalan ekip arabalarla bir şeyler götürüyor. Ne götürdüklerini bilmen, yani kontrol etmen lazım. Savcılığa Florya'dan çıkarılanlarla ilgili ek delil, kamera kayıtları ve tutanaklar verdik" iddiasını ortaya attı.

Tanrıverdi'nin bu açıklamaları Terim'den sonra göreve gelen Domenec Torrent'in, "Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki Florya terk edilmiş gibiydi" açıklamasını getirdi.

İddiaya göre Burak Elmas, Fatih Terim ve ekibi aleyhine kulüp başkanı sıfatıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuyla ilgili Emniyet'in bir çalışma yürüttüğü ve Florya Davası'yla ilgili olarak ilerleyen dönemde Terim'in ve eski ekibinin bilgisine başvurulabileceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

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