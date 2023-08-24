Burak Özçvit’in aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, 2015 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2017’de evlenmiş, Kerem ve Karan ismini verdikleri çocukları olmuştu.

Eşinin her doğumunda büyük hediyeler alan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e doğum gününde de cip hediye etmişti.

Markalardan ve oynadığı diziden güzel paralar kazanan Özçivit, şimdi de kendisine bir hediye aldı. Posta'da yer alan habere göre, oyuncu şimdi de kendisine 2023 model siyah renkli Gmc Sierra Denali Pickup lüks araç aldı.

PLAKA DİKKAT ÇEKTİ

Özçivit yeni arabasının plakasına ikinci çocukları Kerem’in adını (KRM) yazdırdı. Aracın fiyatı yaklaşık 10 milyon TL.