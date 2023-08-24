Burak Özçvit’in aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı

İki çocuk babası Burak Özçivit, eşine doğum hediyesi alırken kendisini de unutmadı. Özçivit, 10 milyon TL'lik lüks pikap aldı.

Burak Özçvit’in aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, 2015 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2017’de evlenmiş, Kerem ve Karan ismini verdikleri çocukları olmuştu.

yeni-haber-basligi-701a2820.jpg

Eşinin her doğumunda büyük hediyeler alan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e doğum gününde de cip hediye etmişti.

Markalardan ve oynadığı diziden güzel paralar kazanan Özçivit, şimdi de kendisine bir hediye aldı. Posta'da yer alan habere göre, oyuncu şimdi de kendisine 2023 model siyah renkli Gmc Sierra Denali Pickup lüks araç aldı.

burak-ozcivitin-10-milyon-tllik-yeni-araci-70357552.jpg

PLAKA DİKKAT ÇEKTİ

Özçivit yeni arabasının plakasına ikinci çocukları Kerem’in adını (KRM) yazdırdı. Aracın fiyatı yaklaşık 10 milyon TL.

İlgili Haberler
Burak Özçivit'ten ünlü model Angelina Michelle'e sert tepki
Burak Özçivit ünlü modelle görüntülü konuştu. Bakalım Fahriye Evcen buna ne diyecek?
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı
Öne Çıkanlar
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı Dünya
İran'da silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralandı