Burak Yamantürk babalığı anlattı

Eşi Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ı kucağına alan Burak Yamantürk, baba olduktan sonra hayatındaki değişiklikleri anlattı.

Burak Yamantürk babalığı anlattı

Kızı Mercan ile birlikte hayatı iyi yönde değişen ve artık daha sabırlı bir insan olduğunu belirten oyuncu Burak Yamantürk, baba olmanın kendisinde uyandırdığı hisleri MAG Haziran Babalar Günü’ne özel verdiği röportajında anlattı.

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-Baba olduğunuzda ilk hissettiğiniz şey neydi?
O anı net hatırlamak zor. Ne hissettiğini bile anlayamıyorsun. Sanırım huzur en baskını.

-Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?
Sonsuz kaygı ve sevginin aynı potada erimesine şahitlik etmek.

-Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Tabi kii! Yok diyen yalan söylüyordur.

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-Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
Daha sabırlı bir insan olmayı öğrendim.

-Mercan ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?
Yemek yapmak ve yemek. İkimiz de yemek yapmayı ve yemeyi çok seviyoruz.

-Çocuğunuz ile arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkiniz nasıl?
Şu an hiçbir çizgimiz yok. Sadece aşk var. İleride ikisinin sağlıklı bir birleşimi olması için çabalıyorum.

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-Çocuğunuzun, kariyerini oluşturma sürecini düşündünüz mü hiç? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakacaksınız?
Daha bir buçuk yaşında olduğu için hiç düşündüğüm bir konu olmadı bu açıkçası.

-Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?
Mercan’ın kendisidir.

-Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Özge ve Mercan’a beni baba yaptıkları için teşekkür ederim.

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