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Burak Yamantürk'ün evlilik itirafı olay oldu. "Mercan için evlendik"

Özge Özpirinçci ile 2021'in Eylül ayında nikah masasına oturan Burak Yamantürk'ten evlilik itirafı geldi: Özge’yle ilişkimizi resmiyete dökmek Mercan için attığımız bir adımdı. Hayatımızı değiştiren Mercan oldu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:49
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Burak Yamantürk'ten olay evlilik itirafı! "Mercan için attığımız bir adımdı"

Burak Yamantürk'ün evlilik itirafı olay oldu. ''Mercan için evlendik''
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Oyuncu Burak Yamantürk, Esquire dergisinin yeni sayısına röportaj verdi. Özge Özpirinçci ile evli olan Yamantürk, “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"EVLİLİĞİN BİR DUYGU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

“Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim. Anne baba olmak insanın olabileceği en iyi haline ulaşmaya çalışmasını sağlıyor. Çünkü çocuğunuz sizi her an izliyor! Ona söylediğiniz değil, yaptığınız şeyi yapıyor, yani sizi taklit ediyor. Bu yüzden kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum, bana eklediği şey bu. Eksiltti demeyelim ama özgürlüğümüz biraz sınırlandı. En basit kararları verirken bile önce onu düşünüyoruz. Hayatta aşktan daha güzel bir şey yok!”

Oyuncu, babalıkla ilgili ise “Babalıkla hayatı algılaman değişiyor. Hiç bitmeyen bir macera. Mercan’la her an kıymetli” dedi.


 

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