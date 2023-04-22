Burak Yılmaz A Milli Takım gerçeklerini açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Milli Takımı bıraktığını açıklayan tecrübeli yıldız prim olayı ile ilgili ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum'' dedi.

Socrates'in YouTube kanalındaki Demirkol’un Galaxy Rehberi programında Mehmet Demirkol'un konuğu olan Burak Yılmaz Milli Takım'daki prim kriziyle ilgili yöneltilen soruya ''Bu konudan dolayı çok üzüldüm ama artık da takmıyorum. Hala bana primci falan yazanlar var. Çok umursamıyorum, biz mağduruz. Biz primci değiliz. benle birlikte Gökhan Gönül de prim almadı ama ben yazıldım. Ben bir de kamptayım, sakatlığımdan dolayı oynamadım. Çok önemli değil helali hoş olsun. Hiç sorun değil. Benim primci olmadığımla ilgili daha sonra TFF yöneticileri hepsi teker teker ''hakkını helal et'' dediler. Bu bana yeter. Benim primci olmadığımı ordaki başrol kimse o da biliyor.'' cevabını verdi.

"SENSİZ ÇİN'E GİTMEM"

"Çin kulübünün başkanıyla hotelde buluştuk ve West Ham'a transfer olacağımı söyledim. Ancak başkan kesinlikle kabul etmedi. Seni almadan Çin'e gitmem dedi. Devlete söz verdiğini söyledi. Dedim: 'ben gelemem, eşim hamile falan'. "Yok olmaz, kabul etmiyorum, bana bir para söyle" dedi. Menajerim Ali abi de 'söyle bakalım bir para' dedi. Ben 2 dediysem, başkan 5 dedi ve elini uzattı. Ben de o eli tuttum.''



