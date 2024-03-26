Burak Yılmaz bunu hiç beklemiyordu

Kayserispor'un teknik direktörlüğe getirdiği Burak Yılmaz iddialı başlasa da takımı istediği sonuçları alamadı.
Burak Yılmaz yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, sadece 10 puan topladı ve düşme adayları arasından sıyrılamadı.
Son olarak Alanyaspor'a yenilen Kayserispor'da gözler bu haftaki Kasımpaşa maçına çevrildi.
Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa maçında galibiyetten başka bir sonuç çıkması halinde Kayserispor yönetiminin teknik adam değişikliğini tekrar gündemine alacağı ileri sürüldü.
Kayserispor, 36 puanla 13. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki takımlarla arasında 5 puan fark bulunuyor.
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