Burak Yılmaz büyüledi

Düzenleme: Yavuz Biçer
Burak Yılmaz büyüledi

Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz, futbolcusu Duckens Nazon ile birlikte gerçekleştirdiği şut antrenmanında yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Haitili öğrencisi Duckens Nazon ile şut antrenmanı gerçekleştirdi.

Burak Yılmaz, attığı şutların hepsini gole çevirirken, videoyu izleyenleri şaşırttı.

Futbolu bırakmasına rağmen eski kalitesini koruduğunu göstermiş oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Form geçici, klas kalıcı' yorumlarını yaptı.

İlk haftayı BAY geçen Kayserispor, bugün 19.15'te Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
Burak Yılmaz, kariyerinde Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, BJ Guoan, Lille ve Fortuna Sittard formalarını terletti.

Süper Lig'de 2 kez gol kralı olmayı başaran Burak Yılmaz'ın kazandığı kupalar şu şekilde:

LILLE
1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası

GALATASARAY
2 Süper Lig, 3 Türkiye Süper Kupası, 3 Türkiye Kupası

BEŞİKTAŞ
1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası

TRABZONSPOR
1 Türkiye Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası

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