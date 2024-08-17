Burak Yılmaz büyüledi

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Haitili öğrencisi Duckens Nazon ile şut antrenmanı gerçekleştirdi.
Burak Yılmaz, attığı şutların hepsini gole çevirirken, videoyu izleyenleri şaşırttı.
Futbolu bırakmasına rağmen eski kalitesini koruduğunu göstermiş oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, 'Form geçici, klas kalıcı' yorumlarını yaptı.
İlk haftayı BAY geçen Kayserispor, bugün 19.15'te Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
Burak Yılmaz, kariyerinde Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, BJ Guoan, Lille ve Fortuna Sittard formalarını terletti.
Süper Lig'de 2 kez gol kralı olmayı başaran Burak Yılmaz'ın kazandığı kupalar şu şekilde:
LILLE
1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası
GALATASARAY
2 Süper Lig, 3 Türkiye Süper Kupası, 3 Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ
1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası
TRABZONSPOR
1 Türkiye Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası