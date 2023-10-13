Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi mesajı

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu olarak görev alan Burak Yılmaz Milli maçlar sonrası oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi mesajı

Burak Yılmaz, günün idmanı öncesi Galatasaray derbisine dikkat çekerken sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi verdi.

Teknik ekibe katılan iki yeni isimle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Benim isteğimle aramıza iki hocamız daha katıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bize güç katacaklarını düşünüyorum. İki yeni hocamız yakından tanıdığım isimler. Geçen sene Marsilya - Lille maçına gittiğimde Hari ile orada görüşmüştüm. Onlara teşekkür ediyorum. Davetim üzerine hiç ikiletmeden buraya geldiler. Camiamızın büyüklüğünden geliyor. Her şey benim isteğimle oldu. Alacağımız bir bilgi, bir artı bizim için çok değerlidir. Şu an her şey olumlu gidiyor." diye konuştu.
"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Galatasaray derbisine hazır olacaklarını söyleyen Yılmaz, "Derbiye %100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler. Çok ciddiyetle ve arzuyla çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolculuk hayatımda hep zorluklar vardı. Hepsinin üstünden geldik. Bu başka bir görev, tanım, pozisyon. Ben yine kendime ve ekibime güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma yürekten güveniyorum. Camiama güveniyorum. Zorlukları aşarsanız bir yere geliyorsunuz. Oyuncu arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Görevimin bilincindeyim. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım. Ben onlara yürekten inanıyorum." dedi.
SAKAT OYUNCULARIN DURUMU
Sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Salih Uçan için konuşan Burak Yılmaz, "Sağlık ekibimiz, derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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