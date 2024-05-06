Son dakika... Özgür Özel Bahçeli'yi ziyaret edecek

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Merkezinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ertesi gün CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Özel, bu kez de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12:00'da TBMM'de ziyaret edecek.

TÜRK SİYASETİNDE YUMUŞAMA DÖNEMİ

Türkiye siyasette yumuşama dönemine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs tarihinde AKP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. Pozitif bir havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.

CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Özgür Özel, "iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma" yönünde sözleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını açıklarken, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"

Özgür Özel'de Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmeyi, "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak yorumladı.

"SİYASETTE YUMUŞAMAYA ENGEL OLMA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 2.5 saat sürdü. Özel'in yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'na 'Siyasette yumuşamaya engel olma' mesajı verdiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden kısa süre önce Özgür Özel'in tutumunu sert bir dille eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini" vurgulayarak tepkilerin odağı haline gelmişti.