Burak Yılmaz ile Sergen Yalçın birbirlerini üzmedi!

Süper Lig'in 23. haftasında bir dönem Beşiktaş'ı çalıştırmış Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz'ın takımları karşı karşıya geldi.

Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz ile Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'un kapışması 1-1 sona erdi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında konuk ekip Sam Larsson ile öne geçti.

Ev sahibi Kayserispor 61'de Ali Karimi ile skoru 1-1'e getirdi.

Kayserispor, bu sonuçla ligde 7 maç sonra puan aldı.

Akdeniz ekibi ise Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor puanını 27 yaparken, Antalyaspor 34 puana yükseldi.