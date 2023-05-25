Burak Yılmaz'dan İstanbul'a dönüş sinyali

Fortuna Sittard'ın "Burak Yılmaz oynamak istemiyor" açıklaması sonrası gözler 3 büyüklere çevrildi.

Burak Yılmaz'dan İstanbul'a dönüş sinyali

Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz için kulübün yöneticisi Sjoerd Ars'ın sözleri gündem yarattı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın gelecek sezon takımdan ayrılması gündeme geldi.
Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Sjoerd Ars, "Burak Yılmaz'ın geleceği için görüşmeler sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor, bunlar elbette önemli konular. Henüz net bir karar verilmedi. Burak, futbolcu olarak ikinci yıla girmek istemiyor" dedi.
TEKNİK EKİP SORUSU
Burak'ın teknik ekibe girip girmeyeceği hakkında da konuşan Ars, "Bu düşünceyi aklımızdan atmış değiliz ancak iki tarafın da bazı şeyleri konuşması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
37 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asist yaptı.

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