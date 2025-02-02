Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa 8 gollü maçta galip

Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 73 ile 82. dakikalar arasında bulduğu 4 golle maçı 5-3 kazandı. Burak Yılmaz, Kasımpaşa Teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Aliou topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında yükselen Tolga Kalender’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Kasımpaşa’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ortasında Winck topu kafayla içeri çevirirken, Fall’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

57. dakikada Alioui sol taraftan köşe vuruşunu Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz’un pasında ceza sahası içine hareketlenen Alioui’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer’in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi. 2-2

75. dakikada Hajradinovic’in sol kanattan ortasında Aytaç Kara ceza sahası içinde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

79. dakikada Aytaç Kara’nın savunma arkasına pasında topla buluşan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

81. dakikada Winck’in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Burada topu alan Fall’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5

89. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Aymbetov, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-5

ADANA DEMİRSPOR : 3 KASIMPAŞA : 5

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Jovan Manev dk. 26), Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Ozan Demirbağ dk. 74), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Salih Kavrazlı dk. 73), Nabil Alioui, Bünyamin Balat (Aksel Aktaş dk. 61), Aymbetov

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Yücel Gürol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Avcı

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Claudio Winck, Opoku, Kamil Piatkowski, (Sadık Çiftpınar dk.89), Yasin Özcan,(Taylan Utku Aydın dk. 89) Cafu (Sinan Alkaş dk 86), Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Antonin Barak (Ben Ouanes dk. 60), Josip Brekalo, (Can Keleş dk. 60), Mamadou Fall

Yedekler: Şant Kazancı, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Emirhan Yiğit, Kevin Rodrigues

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Tolga Kalender (dk. 13), Nabil Alioui (dk. 57), Aymbetov (dk. 89) (Adana Demirspor), Mamadou Fall (dk. 16, dk. 82) Haris Hajradinovic (dk. 73 pen.), Aytaç Kara (dk. 75), Can Keleş (dk. 79) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Semih Güler, Aksel Aktaş ( Adana Demirspor), Antonin Barak, Nicholas Opoku (Kasımpaşa)