Burası Avrupa'nın en büyüğü

Başkan Sekmen, hayvancılık sektörüne yönelik yapılan bu yatırımın yanı sıra, Türkiye'de bir rekora imza atarak 700'ü aşkın gölet oluşturduklarını ve bunları hayvancılık yapan üreticilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Başkan Sekmen, ilçelere hayvan pazarları kurduklarını ve Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası'nı Erzurum'da inşa ettiklerini vurguladı. Bu projeyle çiftçilere umut ışığı olduklarını ifade eden Sekmen, Canlı Hayvan Borsası'nın detayları hakkında bilgi verdi. Borsa; müşahede alanı, yem ve su depoları, büyük ve küçükbaş hayvan ahırları, çoban yatakhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane, veteriner odası, kantar, otopark, otel, banka, alışveriş alanları ve restoran gibi birçok fonksiyonel yapı içeriyor. Bu kapsamlı proje ile Erzurum'un hayvancılığın merkezi haline geldiğini belirtti.

Başkan Sekmen, göreve geldikleri günden bu yana Erzurum'un çehresini değiştirmek için birçok etkin projeyi hayata geçirdiklerini ve vatandaşların teveccühünün kendilerine güç verdiğini dile getirdi. Sekmen, Erzurumlu hemşehrilerine hizmet etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini ve daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla kavuşmayı dilediklerini ifade etti.