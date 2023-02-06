Sıkıştığı çatıda yardım bekledi. Böyle bir görüntü hiç çekilmedi

Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7.7, 13.24’te 7.5 büyüklüğünde iki şiddetli ve çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Artçı depremler halen devam ederken Suriye'nin Halep şehrinden gelen görüntüler tüyler ürpertti.

Paylaşılan bir videoda çayı katındakı göçüğe sıkışan kadının çığlıkları duyulurken, başka bir görüntüde artçı sarsıntıların devam ettiği sırada binanın yıkıldığı görüldü.

Halep, Lazkiye ve Hama'ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.