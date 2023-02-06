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Sıkıştığı çatıda yardım bekledi. Böyle bir görüntü hiç çekilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremler Suriye'nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de oldukça şiddetli hissedildi. Yerel kaynakları 720 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgeden yayınlanan görüntüler tüyler ürpertti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:44
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Burası Halep. Sıkıştığı çatıda çaresizce yardım bekledi

Sıkıştığı çatıda yardım bekledi. Böyle bir görüntü hiç çekilmedi
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Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7.7, 13.24’te 7.5 büyüklüğünde iki şiddetli ve çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

Artçı depremler halen devam ederken Suriye'nin Halep şehrinden gelen görüntüler tüyler ürpertti.

Paylaşılan bir videoda çayı katındakı göçüğe sıkışan kadının çığlıkları duyulurken, başka bir görüntüde artçı sarsıntıların devam ettiği sırada binanın yıkıldığı görüldü.

Halep, Lazkiye ve Hama'ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.

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Saba Gülgûn
6.02.2023 15:51
DEPREM PROFESÖRLERİ avaz avaz bağıramamışlar d e p r e m geliyor, son üç gün dışarda yatın diye. Aslında yabancılar da dahil bilmeyen yok ama pek konuşamamışlar ki. BÖYLE BİR ZAMANDA olacak şey mi ❔  
 
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