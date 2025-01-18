Burası İsviçre'de değil Türkiye'de

Kaynak: İHA

Görenlerin manzara karşısında büyülendiği bu yer İsviçre'de değil Türkiye'de. Evet Sivas'ın ender güzelliklerinden olan Dipsiz göl ve şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edildi.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, her mevsim doğanın farklı bir yüzünü sergileyerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferiyle bölgenin incisi olan bu şelale, ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor.

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Rengarenk çiçeklerle bezeli doğası, kuş cıvıltılarıyla birleşerek adeta bir görsel ve şölen yaşatan bu göl ve şelale 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin arından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, tabiat parkı ilan edildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, "Tabiat Parkı" olarak ilan edildi.

41,31 hektarlık alan; zengin orman ekosistemi, eşsiz peyzaj değerleri ve dikkat çeken jeolojik yapısıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Bölge, doğa turizmi için sunduğu büyük potansiyelle de öne çıkıyor.

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Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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