Burası Rusya değil Türkiye. Buz tutan suda yüzdüler

Bitlis’te Altınkalbur suyunda kış yüzme şenliği düzenlendi. Suyun çok soğuk olduğu bilinen bu yerde, eksi derecelerde bile yüzmekten çekinmeyen vatandaşlar, hem sağlıklı kalmak hem de eğlenmek istediler.

Beş Minare Akademi Derneği’nin organize ettiği şenliğe katılan yaklaşık 100 kişi katıldı ve renkli görüntülerin yaşattı. Şenlikte renkli anlar yaşandı. Dernek Başkanı Serdar Durer, bu etkinliği her yıl yaptıklarını ve bu yıl 7’nci kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

Durer, soğuk sularda yüzmeyi popüler bir spor haline getirmek ve Bitlis’in güzelliklerini tanıtmak istediklerini belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Durer, geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle ara verdikleri etkinliği bu yıl devam ettirdiklerini ifade etti.

Şenliğe İstanbul’dan gelen Şerif Fırat da, yazın girdiği bu suya kışın ilk kez gireceğini ve bu etkinliğin Bitlis’e faydalı olacağını umduğunu dile getirdi. Fırat, emeği geçenlere teşekkür etti. Şenlikte vatandaşlar sırayla soğuk suya atladılar.