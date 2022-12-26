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Burası ‘Savaş var’ denilen Suriye’nin başkenti: Şam sokaklarında Noel kutlandı

Suriye’de 2011’den beri süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Sığınmacı Türkiye’de yaşamaya devam ederken çarpıcı görüntüler geldi. Suriye’nin başkenti Şam, Noel’de renkli görüntülere sahne oldu. Kentin birçok tarafı süslenirken ortaya çıkan karnaval havası dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:57
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Burası ‘Savaş var’ denilen Suriye’nin başkenti: Şam sokaklarında Noel kutlandı

Burası ‘Savaş var’ denilen Suriye’nin başkenti: Şam sokaklarında Noel kutlandı
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Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca sığınmacı başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere gitti. Sığınmacıların bir kısmı da Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken Akdeniz’de hayatını kaybetti.

Türkiye’de milyonlarca sığınmacının varlığı ekonomik ve sosyal krize dönüşürken Suriye’den gelen son görüntüler dikkat çekti. Başkent Şam Noel sebebiyle süslenirken kentte adeta karnaval havası yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede iç savaşın devam edip etmediği sorusunun sorulmasına neden oldu.

 

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