Burası ‘Savaş var’ denilen Suriye’nin başkenti: Şam sokaklarında Noel kutlandı



Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca sığınmacı başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere gitti. Sığınmacıların bir kısmı da Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken Akdeniz’de hayatını kaybetti.

Türkiye’de milyonlarca sığınmacının varlığı ekonomik ve sosyal krize dönüşürken Suriye’den gelen son görüntüler dikkat çekti. Başkent Şam Noel sebebiyle süslenirken kentte adeta karnaval havası yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede iç savaşın devam edip etmediği sorusunun sorulmasına neden oldu.