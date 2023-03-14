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Burçak bitkisi cinsel isteksizliğe iyi geliyor

Burçak bitkisinin cinsel isteği artırmasında etkili rol oynadığını vurguladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:36
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Burçak bitkisi cinsel isteksizliğe iyi geliyor

Burçak bitkisi cinsel isteksizliğe iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Burçak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Burçak bitkisinin cinsel isteği artırmasında etkili rol oynadığının altı çizildi.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDİR?

Kadın ya da erkeğin cinsel hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için kişi, psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı olmalıdır. Bazı dönemlerde, kişinin aklına cinsel açıdan hiçbir şey gelmemesi ya da cinsel isteksizlik duyması normal karşılansa da bu isteksizlik, 6 ay ve daha fazla zaman boyunca devam ederse mutlaka tedavi edilmelidir. Cinsel isteksizlik, kadın ya da erkeğin cinsel ilişkiye girme isteğinde azalma olarak da tanımlanır. Cinsel isteksizlik, kişinin cinsel olarak uyarılması durumunda da değişiklik göstermez. Ya da farklı bir deyişle kişi, cinsel açıdan uyarılsa bile isteksizdir. Ayrıca fiziksel ve psikolojik yorgunluğun yanı sıra yaşam kalitesindeki değişimler de cinsel istekte değişimlere yol açabilir.

BURÇAK BİTKİSİ NEDİR?

Baklagillerden; taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir. Taneleri mercimeğe benzer. Burçak, baklagiller familyasından 25–30 cm. boyunda, 8-10 çift yaprakçıktan oluşan, taneleri çok küçük, köşeli ve kırmızımtrak renkte olan bitki. Yılık ve çok yıllık çeşitleri olan bitki dünyada Kuzey Yarım Küre'nin değişik bölgeleri ile Güney Tropik bölgelerde yetişir.

NEREDE KULLANILIR?

Lapası; ezik, çürük tedavisinde; taneleri ise, isilik ve mayasılda kullanılır.

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