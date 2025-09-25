Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi

Televizyonun tanınan simalarından sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı bir selfie ile gündeme geldi.
O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Esmersoy’un kısa sürede paylaşımını sildiği görülürken, olay fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
Kısa sürede detayı fark eden Esmersoy paylaşımını silse de görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.