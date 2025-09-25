Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, sosyal medyada yaşanan büyük bir gafla gündeme oturdu.

Televizyonun tanınan simalarından sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı bir selfie ile gündeme geldi.

burcu6.jpg

Yatak odasında çektiği fotoğrafta, arka plandaki aynada kocasının çıplak şekilde göründüğünü fark eden Esmersoy, paylaşımı hızla kaldırdı.

burcu5.jpg

O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Yatak odasında selfie çekimi yapıp sosyal medya hesabından paylaşan Esmersoy, bir süre sonra paylaşımına baktığında büyük bir şok yaşadı.

burcuiki.jpg

Esmersoy’un kısa sürede paylaşımını sildiği görülürken, olay fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

burcu1.jpg

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Esmersoy, yaptığı paylaşımda kocası Nazım Akmandil’i çıplak şekilde ifşaladı.

esiniburcu.jpg

Kısa sürede detayı fark eden Esmersoy paylaşımını silse de görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

