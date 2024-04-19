Burcu Esmersoy gençlik sırrını açıkladı

Özel yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Esmersoy, geçtiğimiz Eylül ayında Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmuştu.

Esmersoy, geçtiğimiz gün içerik üreticilerinin ödül aldığı bir törenin sunuculuğunu yaptı. Burada basın mensuplarının sorularına cevap veren Burcu Esmersoy, gençlik sırrının mutlu evliliği olduğunu açıkladı.

“ÇOK DAHA MUTLUYUM”

47 yaşındaki ünlü sunucu kendisinden 14 yaş yaş küçük kocası için “Çok iyi bakılıyorum, çok iyi seviliyorum. Eski Burcu ile karşılaştırdığımda biraz daha endişeli ve biraz daha gergindim. Şimdi çok daha rahatım, mutluyum.” şeklinde açıklamalar yaptı.

“YANIMDA GÜZEL BİR ADAM VAR”

Ünlü sunucu Esmersoy, konuşmasını “Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz, sabah uyanıyorsun, yanında güzel bir adam var. Hayatıma huzur ve mutluluk geldi, aşk geldi. Bakıyorum içim ısınıyor, Allah herkese böylesini nasip etsin. Kıyamıyorum, çok seviyorum.” diyen isim aşkını gözlere bir kere daha soktu." diyerek noktaladı.