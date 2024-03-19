Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor. İşte toplam değeri

Kaynak: Patronlar Dünyası
Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor. İşte toplam değeri
İtalya'da gerçekleşen törenle iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy'un birbirinden pahalı saatleri gündem oldu. Lüks saat koleksiyonu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları ise şaşkına çevirecek cinsten.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile en fazla para kazanan ünlüler arasında bulunan Burcu Esmersoy gayrimenkullerin yanında aldığı pahalı saatlerle de gündeme geliyor.

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir saat daha ekledi. Esmersoy’un son aldığı lüks saatin değerinin 60 bin Euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle dikkat çekti.

standart-haber-gorseli-kopyasi-2.jpeg​​​​​​​

BİR SERVET DEĞERİNDE

Patronlar Dünyası'da yer alan habere göre; lüks saat aşığı olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolar değerinde Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro değerinde Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolar değerinde Rolex Oyster ve 12 Bin Euro değerinde Rolex Air King marka saatler de yer alıyor.

Burcu Esmersoy'un toplam saat koleksiyonu ise neredeyse bir servet değerinde. Esmersoy’un saat koleksiyonu toplamda 10 milyon 250 bin TL değere sahip.

640xauto-1.jpeg

Son Haberler
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı Ekonomi
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti
Haiti’de çeteden sokak ortasında toplu infaz Dünya
Haiti’de çeteden sokak ortasında toplu infaz
Hakan Fidan FETÖ’nün ilk kez nasıl ifşa edildiğini anlattı Gündem
Hakan Fidan FETÖ’nün ilk kez nasıl ifşa edildiğini anlattı
Mahfi Eğilmez: Bir anda yüzde 75'e yükselecek Ekonomi
Mahfi Eğilmez: Bir anda yüzde 75'e yükselecek
Özgür Özel Meral Akşener ile yaptığı ‘yeni ittifakı’ Antalya’da açıkladı Siyaset
Özgür Özel Meral Akşener ile yaptığı ‘yeni ittifakı’ Antalya’da açıkladı
Fitch THY'nin kredi notunu yükseltti Ekonomi
Fitch THY'nin kredi notunu yükseltti