Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor. İşte toplam değeri

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile en fazla para kazanan ünlüler arasında bulunan Burcu Esmersoy gayrimenkullerin yanında aldığı pahalı saatlerle de gündeme geliyor.

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir saat daha ekledi. Esmersoy’un son aldığı lüks saatin değerinin 60 bin Euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle dikkat çekti.

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BİR SERVET DEĞERİNDE

Patronlar Dünyası'da yer alan habere göre; lüks saat aşığı olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolar değerinde Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro değerinde Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolar değerinde Rolex Oyster ve 12 Bin Euro değerinde Rolex Air King marka saatler de yer alıyor.

Burcu Esmersoy'un toplam saat koleksiyonu ise neredeyse bir servet değerinde. Esmersoy’un saat koleksiyonu toplamda 10 milyon 250 bin TL değere sahip.