Burcu Esmersoy'dan bikini şov! Birini çıkarıp diğerini giydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Esmersoy'dan bikini şov! Birini çıkarıp diğerini giydi

Özel hayatıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy, pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Instagram hesabından adeta bikini şov yapan Esmersoy'a övgü yağdı.

Magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu.

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PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI

İddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek hoplattı.

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ORTALIĞI KASIP KAVURDU

Çeşit çeşit bikinileriyle poz veren Esmersoy, ortalığı kasıp kavurdu.

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BEĞENİ YAĞDI

Fit vücuduyla dikkat çeken Esmersoy'un o halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ünlü güzelin iddialı paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

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Burcu Esmersoy'un paylaşımına; "Güzel kadın", "Kraliçe", "Yaza hazır bir Burcu Esmersoy", "Kusursuz güzellik" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

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