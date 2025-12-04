Son yıllarda televizyondan çok sosyal medyada fenomen olan, reklam anlaşmaları ve milyonluk saat koleksiyonuyla gündeme gelen Esmersoy, bir davette emekli olduğunu açıkladı.

Muhabirlerin sorusu üzerine şu sözleri söyledi: “Emekli oldum zaten. Emekliyim bu arada.”Ardından gelen “Emekli maaşınızla neler yapıyorsunuz?” sorusuna ise gülümseyerek şu cevabı verdi:

'ERKEN EMEKLİ OLDUM'

“Her emeklinin yaptığı şeyi yapıyorum. Yaklaşık bir 6 senedir emekliyim. Evet EYT'liyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için de çok mutluyum.”

Bu açıklama sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kimileri “Sanki maaşa ihtiyacı varmış gibi” diye alay ederken, kimileri “Hakkını almış, ne güzel” dedi.

Eleştiriler de eksik olmadı: “Her emekli sizin gibi ülke ülke gezmiyor”, “Her emekli böyle lüks içinde yüzmüyor” yorumları yağdı.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çerkez kökenli olan ünlü sunucunun annesinin adı Kamile, babasının adı Timur’dur. Anne ve babası o 4 yaşındayken ayrıldı; Burcu, ablası ve babaannesiyle birlikte büyüdü.

Eğitim hayatına Beşiktaş Lisesi’nde başladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından New York Üniversitesi’nde Hospitality, Tourism and Sports Management üzerine yüksek lisans yaptı.

1997’de Türkiye’yi Japonya’da temsil ettiği Miss International güzellik yarışmasında “Dostluk Güzeli” seçildi.

1998’de Günel’in “Zeynalova-Didem” klibinde “Didem” karakterini canlandırdı. Kanal D’de çocuk programları sunuculuğu ve yapımcılığı yaptı, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’nu birincilikle bitirdi.

2000-2005 yılları arasında CNN Türk’te spor muhabirliği, dış haber editörlüğü ve spor spikerliği yaptı, Formula 1 yarışlarını yerinde takip ederek programlar sundu.

İyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.2005’te Ferrari Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Burak Esmer ile Paris’te evlendi, 2008’de boşandı.

Televizyon kariyerinde önemli dönüm noktaları: 2010: Romantik Komedi filminde rol aldı, dans sahnesiyle büyük beğeni topladı.

2010: Acun Ilıcalı’nın “Yok Böyle Dans” yarışmasında yarışmacı oldu (ilk sezon kazananı Azra Akın’dı).

2011: Aynı yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

2012: Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in sunucusu oldu.

Oynadığı yapımlar:

2010 – Romantik Komedi (sinema)

2011 – Dedektif Memoli (dizi)

2012 – Çocuklar Duymasın (dizi)