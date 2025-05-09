Burcu Esmersoy'dan yürek burkan itiraf! İlk kez anlattı

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Burcu Esmersoy'dan yürek burkan itiraf! İlk kez anlattı

Burcu Esmersoy, katıldığı programda geçmişine dair yaptığı açıklamalarıyla duygulandırdı. Esmersoy’un itirafı yürek burktu.

Yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"SEVGİSİZ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

Kendisini uzun yıllar boyunca değersiz hissettiğini söyleyen Esmersoy, şu sözleriyle yürek burktu:

"40 yaşından sonra farkına vardım bana ne olduğunu. Çok sevgisiz bir aile yani anne babaya doğdum. Ben hep değer duygusunu yani annemden babamdan alamadığım değeri başkalarından almak için uğraştım.

Ve hep onların bana verdiği değer kadar var olduğumu düşündüm. Ailemden hiç sevgi görmediğim için çevremde hiç tanımadığım insanlardan sevgi görebileceğim bir iş tercih ettim 'görülmek'..."

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