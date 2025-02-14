Burcu Kıratlı çıkan dedikodulara son noktayı koydu! Barıştıkları konuşuluyordu

Dillere destan bir düğünle dünya evine giren ikili sadece 9 ay evli kalabilmişti. Ayrılığın ardından Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, aşklarına bir şans daha verme kararı almıştı. İkili daha sonra yeniden nikah masasına oturmuştu.

Evliliğine ikinci bir şans veren Sinan Akçıl, çok geçmeden eşi Burcu Kıratlı ile ayrı evde yaşadıklarını açıklamıştı. İddialara göre bu durumun sebebinin Akçıl'ın çocuk istemesi fakat Kıratlı'nın bu olaya sıcak bakmamasıydı.

Tüm bu iddiaların arından ikili tekrardan 2. kez boşanma kararı almıştı. Çiftin 15 ay süren ikinci evliliği Mayıs 2022 yılında üç dakika süren duruşma ile sona ermişti.

AŞK İDDİALARI ÇALKALANIYOR!

Magazin dünyası son olarak eski evli çiftin tekrardan bir araya geldiği söylentileriyle çalkalandı.

Bu iddiaların ardından tüm gözler eski evli çifte çevrildi.

AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ!

Son olarak Sinan Akçıl, eski eşi Burcu Kırartlı ile tekrardan aşk yaşıyorlar iddiasına açıklık getirdi. Bir magazin programına konuşan Akçıl, "2- 3 aydır tekrardan konuşmaya başladığımız doğrudur. Burcu benim için her zaman çok kıymetlidir eski karımla görüşürken açıklama bana biraz komik geldiği için bir şey yazma gereği hissetmedim.

“DOĞRU DEĞİL"

Yeniden deniyorlar lafı doğru değil hemen ilişkiye çekilmesi yanlış bu konunun. Ben şarkı yaparım Burcu'ya dinletirim veya ailesinden bir kayıp olur yanlarında, cenazelerinde bulunurum. Buna güzel bir ilişki denilebilir ancak tekrar başladılar denilemez böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı ise aşk dedikodularına şöyle cevap verdi;

Sabah gördüm böyle bir barışma yok. Her zaman söylediğim gibi , biz birbirimizin yüzüne bakamayacak kadar kötü ayrılmadık. Aldatma, yalan, şiddet gibi şeyler olmadı. Görüşüyoruz ama bu abartılacak kadar ciddi bir şey değil.

Ünlü oyuncu aşk sorularına ise, “Şu an hayatımda inanın kimse yok. Tek başımayım, mutluyum” ifadelerini kullandı.