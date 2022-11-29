Burcu Kıratlı makyajsız halini paylaştı. Doğal haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu. Kıratlı’nın binlerce beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı.

Öte yandan Burcu Kıratlı'ın yeni projesi de belli oldu. Güzel oyuncu Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’yla el sıkıştı.

Fox Tv’de yayınlanacak ve Kıratlı’nın başrolünü oynayacağı dizinin adı “Kara Orman”. Cast çalışmaları devam eden dizide Burcu Kıratlı, Karaca karakterine hayat verecek. Dizide kazayla işlenen bir cinayetin ardından yaşanan trajik olaylar etkileyici bir dille ele alınacak.