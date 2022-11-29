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Burcu Kıratlı makyajsız halini paylaştı. Doğal haline yorum yağdı

‘Kara Orman’ adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Burcu Kıratlı, sıfır makyaj modasına uydu ve doğal halini paylaştı. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:04
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Burcu Kıratlı doğal halini paylaştı! Binlerce beğeni yağdı

Burcu Kıratlı makyajsız halini paylaştı. Doğal haline yorum yağdı
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Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu. Kıratlı’nın binlerce beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı.

Öte yandan Burcu Kıratlı'ın yeni projesi de belli oldu.  Güzel oyuncu Saner Ayar’ın patronu olduğu O3 Medya’yla el sıkıştı. 

Fox Tv’de yayınlanacak ve Kıratlı’nın başrolünü oynayacağı dizinin adı “Kara Orman”. Cast çalışmaları devam eden dizide Burcu Kıratlı, Karaca karakterine hayat verecek. Dizide kazayla işlenen bir cinayetin ardından yaşanan trajik olaylar etkileyici bir dille ele alınacak. 

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Mahmut Aksoy
29.11.2022 13:12
Atatürk bunları insan yaptı ,Osmanlı'da essekler,okuzler sayılırken kadınlar sayilmiyordu , insan yerine konmuyordu , Atatürk bunları insan yaptı ,seçme seçilme hakkı vs verdi ondan düşmanlar Ataturke  
 
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