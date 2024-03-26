Burcu Özberk'ten Banu Parlak’a sert tepki. Köpeği yavru köpeği parçalamıştı

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Burcu Özberk'ten Banu Parlak’a sert tepki. Köpeği yavru köpeği parçalamıştı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın Drago adlı köpeğinin bir başka köpeği öldürmesine ünlü oyuncu Burcu Özberk sert tepki gösterdi.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede oturan Banu Parlak, alabay cinsi köpeği Drago ile yürüyüş yapmaya çıktı.

Parlak’ın, tasma takmadan gezdirdiği köpeği Drago, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin yavru köpeği Leo'ya saldırdı.

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Köpekler zar zor ayrılırken saldırıda yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Leo hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından ünlü fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Olaya tepki verenlerden biri de ünlü oyuncu Burcu Özberk oldu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özberk, "Köpeğin saldırgansa neden tasmasız dolaştırıyorsun" diyerek Parlak’a tepki gösterdi.

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