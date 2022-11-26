Bursa'da silahlı saldırı

Osmangazi ilçesindeki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda çay ocağı işleten İsmail Güder'e (51), dükkanının önünde tabancayla ateş edildi.

Koşarak uzaklaşan saldırgan, Atatürk Caddesi'nde kendisini bekleyen ve başka bir kişinin kullandığı otomobile binerek kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Güder'i Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu zanlının M.E.K. (14), otomobili kullananın ise dayısı H.D. (22) olduğunu belirledi.

Çocuğun dedesi K.D'nin (53) olaydan birkaç saat önce çay ocağına müşteri olarak geldiği ve işletmeciyle aralarında tartışma çıktığı, olayın bunun üzerine yaşandığı öğrenildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yıldırım ilçesinde gözaltına alınan M.E.K. ve H.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, silahlı saldırganın çay ocağı önüne gelerek önce havaya ateş açtığı, üzerine doğru koşarak gelen İsmail Güder'i ayağından vurduktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.