26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa'da silahlı saldırı

Bursa'da bir çay ocağının işletmecisi, iş yerinin önünde silahla vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:01
Takip Et

Burdsa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde silahlı saldırı

Bursa'da silahlı saldırı
+
Aa
-

Osmangazi ilçesindeki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda çay ocağı işleten İsmail Güder'e (51), dükkanının önünde tabancayla ateş edildi.
Koşarak uzaklaşan saldırgan, Atatürk Caddesi'nde kendisini bekleyen ve başka bir kişinin kullandığı otomobile binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Güder'i Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu zanlının M.E.K. (14), otomobili kullananın ise dayısı H.D. (22) olduğunu belirledi.

Çocuğun dedesi K.D'nin (53) olaydan birkaç saat önce çay ocağına müşteri olarak geldiği ve işletmeciyle aralarında tartışma çıktığı, olayın bunun üzerine yaşandığı öğrenildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yıldırım ilçesinde gözaltına alınan M.E.K. ve H.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, silahlı saldırganın çay ocağı önüne gelerek önce havaya ateş açtığı, üzerine doğru koşarak gelen İsmail Güder'i ayağından vurduktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
7
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.