Burdur-Antalya karayolunda devrilen LPG tankeri gaz sızdırdı

Kaynak: İHA
Burdur-Antalya karayolunda devrilen LPG tankeri gaz sızdırdı
Burdur’dan Antalya’ya seyreden LPG yüklü tanker şarampole devrildi. Devrilen tanker delinince LPG sızıntısı nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan LPG yüklü tanker Burdur- Antalya Karayolunun 17’nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza sebebiyle sürücü Mustafa Irkıçatal yaralanırken delinen tankerde gaz sızıntısı oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Karayolununda güvenlik önlemleri alan jandarma ve polis ekipleri patlama riskine karşı yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı.

Tankerde bulunan gaz itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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