Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kaza yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kaza yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolunun 50. kilometresinde gerçekleşti.

Isparta’dan Antalya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AGN 307 plakalı silobas dorseli TIR, karşı yönden gelen 32 HV 864 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, önce karşı yönden gelen 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi, ardından 07 BDT 469 plakalı başka bir otomobile çarparak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişinin cesedinin çıkarılması için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya yaptı! Ölüler ve yaralılar var

Burdur Bucak'ta TIR ile 3 otomobil zincirleme kazaya yaptı! Ölüler ve yaralılar var

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