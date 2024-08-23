Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı. 5 yaralı

Kaza Burdur-Fethiye karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İlhan Ş. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi. Kazada sürücü İlhan Ş., yolcular Demet Ş. (30), Ahmet Ş. (8), Efsanur Ş. (1), Zeynep Huma Ş. (4) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.