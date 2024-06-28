Burdur’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

M.Y. isimli genç, evindeyken dışarıda babası ve kardeşinin, daha önceden aralarında düşmanlık bulunan 2 kişiyle kavga ettiğini fark etti. Bu duruma müdahale etmek için evden bıçak alıp kavgaya katılan M.Y., V.K. isimli kişiyi 4 yerinden bıçakladı ve olaya müdahale etmeye çalışan B.T. isimli kişiyi de yaraladı.

Çevre sakinlerinin hızla haber vermesiyle olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Yeşilova Devlet Hastanesine, ardından da Burdur Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren M.Y.'yi evinde gözaltına aldı. Ağır yaralanan V.K.'nın durumu ise ameliyata alındıktan sonra kritik olarak rapor edildi. Bu olayla ilgili olarak M.Y. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.