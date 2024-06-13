Burdur’da bir günde 6 farklı yangın

Burdur’da sıcak havaların etkili olmasıyla yangın vakalarında artış gözleniyor. Burdur’un Bucak ilçesinde gün içerisinde 6 farklı noktada çıkan yangınlar sonucu toplamda 400 dekar alan kül oldu.
Aynı gün içinde saat 13.00 sıralarında Karapınar köyünde, saat 14.45 sıralarında Gündoğdu köyünde, saat 15.30 sıralarından da Karapınar köyünde, saat 16.15 sıralarında Kızılkaya beldesi Yuva Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında Beşkonak yolu üzeri Şirlek mevkiinde, son yangın ise saat 18.00 sıralarında Bucak merkez Onaç Mahallesi'nde çıktı.
Gün içinde çıkan yangınlar sonucu toplam 400 dekar alan yanarak kül olurken, bir evde de maddi hasar meydana geldi.