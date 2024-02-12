Burdur’da bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Burdur’da bodrum katta çıkan yangın korkuttu
Burdur’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre apartmanın bodrum katında kağıtların üzerine kapatılan battaniyenin bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu yangın çıktı.

Bodrum kattan yukarı katlara çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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