Burdur’da bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre apartmanın bodrum katında kağıtların üzerine kapatılan battaniyenin bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu yangın çıktı.

Bodrum kattan yukarı katlara çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.