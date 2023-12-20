Burdur’da büyükbaş hayvan çalan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Burdur’da büyükbaş hayvan çalan 4 kişi tutuklandı
Burdur’da hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa cezaevi yolu göründü.

Burdur’da 18 Aralık saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Altınyayla ilçesi Dirmil Yaylası'nda M.K. isimli şahsa ait 11 adet büyükbaş hayvanın çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Altınyayla, Çavdır, Gölhisar, Korkuteli ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlıkları harekete geçerek, zanlıların kaçış güzergahları kapatıldı. Şüphelilerin gidebilecekleri istikametlerde 2 jandarma asayiş timi iz takibi yaparken, Kozağacı köyü istikametinden Dirmil Yaylası istikameti yönünde dron destekli 3 jandarma asayiş timi ile 1 istihbarat ve 1 JASAT Timi arazi arama faaliyetine başladı.

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JANDARMA HIRSIZLARI ORMAN YOLUNDA YAKALADI

Ormanlık bölgede hafif ticari aracın yanında bekleyen S.E. ile hayvanları sürerek aracın yanına getiren R.Ö., ekipleri fark edip yaya olarak ormanlık alana kaçmaya çalıştıkları esnada jandarma timleri tarafından yakalandı. Çalınan 11 adet büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.
Hırsızlık şüphelileri S.E. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

S.E. ve R.Ö. savcılıktaki ifadelerinde 14 Eylül tarihinde Tefenni ilçesi Belkaya köyünde gerçekleşen M.A.’ya ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması olayını gerçekleştirenler hakkında verdiği bilgiler doğrultusunda 19 Aralık tarihinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu olayın failleri A.K. (34) ve O.K. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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