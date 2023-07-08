Burdur’da elektrik tellerinden çıkan yangında 800 dekar ekili alan kül oldu

İHA'nın haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyünde dün saat 17:00 civarında elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, ekili araziyi tutuşturdu. Yangına ilk müdahaleyi gören vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri geldi. Vatandaşlar da traktörleriyle yangını söndürmek için çalıştı.
Ekiplerin ve vatandaşların ortak çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 800 dekarlık ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.