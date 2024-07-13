Burdur'da feci kaza: 4 yaralı

Feci kaza: 4 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.20 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Susuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan İ.S. yönetimindeki 34 EAF 690 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 GJJ 44 plakalı Citroen marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de şarampole devrildi. Kazada sürücüler İ.S., Mustafa Y. ve 07 GJJ 44 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülsüm Y. ile Gül Ü.Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya neden olan araç sürücüsü İ.S.’nin alkollü olduğu öğrenildi.