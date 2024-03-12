Burdur’da hapis cezası bulunan 7 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Burdur’da hapis cezası bulunan 7 firari yakalandı
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Mart tarihleri arasında meydana gelen 21 asayiş olayında 26 şüpheli şahıs belirlendi ve adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 32 bin 520 şahıs sorgulamasından 94 aranan şahıs, 14 bin 489 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan uygulamalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalandı ve Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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