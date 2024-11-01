Burdur'da husumetlisini sırtından kurşun yağmuruna tuttu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur'da husumetlisini sırtından kurşun yağmuruna tuttu!

Burdur'da, 42 yaşındaki Hüseyin Mete'nin, husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde, Ramazan Uçar'ın Hüseyin Mete'yi bir kadınla sohbet ederken hedef aldığı ve 7 el ateş ederek hayatına son verdiği kaydedildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAR

Olay, Sinan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında, dün akşam saat 21.00 civarında meydana geldi.

Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete, aralarındaki husumet nedeniyle aynı mekânda karşı karşıya geldi.

Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Mete'ye tabancasıyla 7 el ateş etti. Mete kanlar içinde yere yığılırken, mekandaki diğer müşteriler panik içinde kaçıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, otopsinin ardından morga kaldırıldı.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ramazan Uçar, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Uçar'ın işlemlerinin devam ettiği, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise Askeriye köyünde toprağa verileceği bildirildi.

HUSUMETİN NEDENİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete arasında, silah alışverişi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Uçar'ın sosyal medya hesabında "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser." paylaşımı dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada Ramazan Uçar'ın tabancayı belinden çıkararak ateş açtığını gösteriyor. Uçar'ın art arda 7 el ateş ettiği, Mete'nin yere düştüğü ve kurtulmaya çalışırken hareketsiz kaldığı anlar kameraya yansıdı. Olay anında mekanda bulunan bir kişinin Uçar’ı durdurmaya çalıştığı ve diğerlerinin kaçıştığı görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

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