Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

(İHA) Kaza, saat 22.00 sularında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kestel yolu üzerinde Mehmet Ö. İdaresinde ki 15 ES 298 plakalı Tofaş marka otomobil ile Uğur A. idaresindeki 15 AAV 149 plakalı Opel marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Ö., Fevzi Bilgehan Ö., Halim Batuhan Ö., Aynur Ö. ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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