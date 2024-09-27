Burdur’da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Burdur merkez Çendik köyü Burdur-Fethiye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çendik köyünden anayola çıkan 78 yaşındaki Fettullah T. yönetimindeki 20 AJP 727 plakalı otomobil ile Karamanlı istikametinden Burdur yönüne seyir halinde olan 50 yaşındaki Ali P. idaresindeki 15 NT 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Fettullah T. ve Ali P. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ali M.O., 40 yaşındaki Turan F., 7 yaşındaki Zeynep F., 11 yaşındaki Emre C. ve 44 yaşındaki Emine A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.