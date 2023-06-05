Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Aynur Öztürk (52) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kestel köyü yolunda meydana geldi. Bucak'tan Kestel köyü istikametine giden Uğur A. (33) idaresindeki 15 AAV 149 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Öztürk (57) idaresindeki 15 ES 298 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur A. ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Öztürk, aynı araçta bulunan çocukları Fevzi Bilgin Öztürk (16) , Helin Batuha Öztürk (16) ile eşi Aynur Öztürk yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan Mehmet Öztürk'ü Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalelerinden sonra yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan Aynur Öztürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Uğur A. tedavisinden sonra gözaltına alındı. Yaralılardan Mehmet Öztürk, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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burdurda-2-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-1-olu-4-yarali-yenicag1.jpg

(Kaynak: DHA)

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