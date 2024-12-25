Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı: Yollar kapanma noktasına geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Antalya-Burdur kara yolunda ve bazı köy yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Antalya-Burdur kara yolu ve bazı köy yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı. Merkez Büğdüz, Aziziye, Erikli, Bozlar, Kayış, Güneyyayla, Ulupınar, Başmakcı, Cimbilli ve Kavacık köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Karayolları ekipleri, 3 kar küreme kamyonu ve 4 iş makinesiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, 1125 rakımlı Çeltikçi Beli mevkisinde kar yağışı nedeniyle Antalya-Burdur yolu geçici olarak aksadı, ancak ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı: Yollar kapanma noktasına geldi

Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı: Yollar kapanma noktasına geldi

Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı: Yollar kapanma noktasına geldi

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